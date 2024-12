Zo zie je wat iemand écht van je kerstcadeautje vindt

Via onze lichaamstaal verraden we - zonder dat we er erg in hebben - hoe we ons echt voelen. En juist bij het uitpakken van een cadeautje, als alle ogen op ons zijn gericht, vinden we het lastig om te verbergen hoe we er werkelijk over denken.

Lichaamstaalexpert Judi James legt uit in Het Laatste Nieuws hoe je kunt zien of iemand je cadeautje stiekem helemaal niet leuk vindt.

1. Veel knipperen

“Knipperen is een teken van psychologische stress waarmee iemand laat zien dat hij aan het liegen is”, zegt James. “Leugenaars zullen altijd oogcontact vermijden om hun echte gevoelens te verbergen."

2. Te veel lachen

Als de mond wel lacht, maar de ogen niet dan weet je dat de glimlach nep is. Volgens James gaan we ook overdreven veel lachen en te veel benadrukken hoe fántástisch we iets vinden.

3. Sneller ademen

“Door de stress krijgt het lichaam een adrenalineboost, waardoor de ademhaling korter en minder diep wordt,” aldus de lichaamstaalexpert.

4. Rood worden

Als iemand moet liegen voor een volle tafel met mensen wordt hij vaak rood uit schaamte en schuldgevoel.

5. Raar bewegen

Door acute stress verkrampen je spieren. Zie je bijvoorbeeld dat iemands handen en armen heel onnatuurlijk bewegen dan is dat een teken aan de wand.

6. Het cadeau verstoppen

Legt iemand je cadeau snel aan de kant of pakt degene het zelfs opnieuw in dan valt je presentje mogelijk niet zo in de smaak.

7. Label checken

De ontvanger zal dat nooit direct na het uitpakken doen, maar zie je hem later in een onbewaakt ogenblik het label checken dan weet je hoe laat het is. Misschien leuk om bij een later bezoekje te vragen of het cadeautje bevalt.

