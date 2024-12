Surinaamse regering bevestigt dood oud-president Bouterse

PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse regering heeft het overlijden van de voortvluchtige oud-president Desi Bouterse bevestigd. "De regering is via de familie en eigen onderzoek op de hoogte gesteld van het heengaan van de heer D. Bouterse, ex-president van de Republiek Suriname", verklaarde minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). "Verdere berichtgeving terzake volgt zo spoedig mogelijk", aldus de bewindsman.

Bouterse (79) verdween in januari 2024 van de radar, kort na zijn definitieve veroordeling tot twintig jaar celstraf voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982 waarbij vijftien ongewapende tegenstanders van zijn toenmalige bewind om het leven kwamen. De Nationale Democratische Partij benoemde hem tot erevoorzitter en had plannen om hem bij verkiezingswinst in mei 2025 gratie te verlenen.