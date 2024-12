Voor wie niet echt kan koken: zo zorg je ervoor dat je kerstdiner er toch indrukwekkend uitziet

Je hebt een maand geleden spontaan mensen uitgenodigd voor een kerstdiner, maar naarmate de dag dichterbij komt, vraag je je af: waarom toch? Je bladert eindeloos door de Allerhande, dubt over wel vlees of geen vlees en bedenkt hoe je indruk moet maken op die broer die culinair gezien van de hoed en de rand weet.

Zo dus:

Doe je best met de opdiening

Niet iedereen kan koken, maar iedereen kan wel dingen mooi op een bordje leggen. Kies het juiste formaat bord, zodat je gerecht niet wegvalt, maar het bord ook niet propvol ligt. Werk met verschillende kleuren, texturen en hoogtes. Houd het bord vooral schoon en neem oneven aantallen (dus vijf garnalen en niet zes). Maak het af met toefjes of strepen saus langs de rand en natuurlijk een takje van het een of ander. Dek de tafel extra feestelijk

Pak uit met een prachtig kersttafellaken, kaarsen, mooi servies en kristallen glazen. Denk ook aan grote serveerschalen, waarin de gerechten beter tot hun recht komen. Wederom: vergeet de kruiden niet. Een goed geplaatst rozemarijntakje doet wonderen voor het oog. Houd het simpel

Als je nog nooit iets ingewikkelds hebt gekookt, ga daar dan nu ook niet aan beginnen. Het levert alleen maar onnodig veel stress op en de kans is aanzienlijk dat het mislukt. Kies bijvoorbeeld voor een ovenschotel. Dat lijkt al snel heel bijzonder, terwijl je de oven het meeste werk laat doen. Drink eens wat anders

Een fles bubbels vooraf, een kleurrijke cocktail, een lekkere likeur na. Het zijn drankjes die je normaal gesproken niet dagelijks drinkt en ze geven een feestelijk en speciaal tintje aan de maaltijd. Vergeet ook niet een paar kannen water op tafel te zetten, uiteraard met schijfjes fruit of takjes munt erin. Pak uit met het dessert

Mensen onthouden van een vakantie altijd het hoogtepunt én wat ze het laatst meemaakten. Dat geldt waarschijnlijk ook voor een kerstdiner en als het hoogtepunt ontbreekt, moet je het van het laatste hebben, het dessert dus. Bovendien zijn toetjes niet zo moeilijk om te maken en zien ze er wel vaak heel mooi uit. Een meringuetaart doet het altijd goed.

En als alles verloren is, is er altijd nog de kaasfondue. Die is weer helemaal hip, zeker als je er tequila aan toevoegt.