Rijscholen verhogen hun slagingspercentage met dit 'niet koosjere' trucje: 'CBR heeft te weinig mogelijkheden om in te grijpen'

Een aantal rijscholen gebruikt een handig trucje dat examenkandidaten en het CBR op het verkeerde been zet, blijkt uit onderzoek van het AD. De bedrijven kunnen torenhoge slagingspercentages overleggen, maar er zit een addertje onder het gras.

Een oplettende Rotterdammer zal het misschien zijn opgevallen: een lesauto van ‘Avant’ die door de stad rijdt. Niet te verwarren met de bekende verkeersschool Avanti, maar een subtiel aangepaste variant. Het verschil? Eén i – of beter gezegd, het ontbreken daarvan. De laatste letter is met zwarte ducttape weggewerkt.

Ducttape

Wie zich vervolgens wil aanmelden bij Avant, komt van een koude kermis thuis: geen website, geen telefoonnummer. Wel is Avanti makkelijk te vinden, een grote rijschool in de regio met een opvallend hoog slagingspercentage. Op hun website staat trots: “Gelukkig zitten wij bij Avanti Rijschool ruim boven het landelijk gemiddelde qua slagingspercentage voor first-timers!”

En dat klopt ook. Avanti scoorde het afgelopen jaar 54 procent bij eerste praktijkexamens, ver boven het Rotterdamse gemiddelde van 41 procent. Maar: ook ‘Avant’ staat in de CBR-cijfers, met een beduidend lager percentage van 40 procent.

Het is geen toeval dat de namen op elkaar lijken. Beide bedrijven staan op hetzelfde adres ingeschreven, met dezelfde eigenaar: Chan Gayadien. Hij is open over de werkwijze en ziet er geen kwaad in.

“Leerlingen die eerst goed willen lessen voordat ze examen doen, zoals het hoort. Maar steeds vaker zijn er lieden die denken dat ze maar een paar lessen nodig hebben. Ze willen meteen examen doen. We waarschuwen dat ze zullen zakken als een baksteen, maar daar luisteren ze niet naar.”

Misleiding?

Deze snelle beslissers rijden vervolgens onder de naam Avant af. Zo blijft het hoge slagingspercentage van Avanti onaangetast. Of dat misleidend is? Gayadien vindt van niet. “Nee hoor, als dat mijn bedoeling was, dan zou ik uitkomen op slagingspercentages van 80 procent. Dat is niet het geval.”

Bovendien biedt het volgens hem een praktische oplossing voor een ander probleem: lange wachttijden bij het CBR. Een extra rijschool betekent ook extra examencapaciteit.

De praktijk van dubbele namen komt vaker voor. Rijschool Hers, met meer dan vijftig instructeurs, hanteert bijvoorbeeld de naam ‘Automaat Rijschool Rotterdam’ voor kandidaten die afrijden in een automaat.

De lessen worden gewoon verzorgd door Hers, de examens worden afgelegd met een ander bord op het dak. “Vroeger stond op het bord ‘Hers Automaat Rijschool’, maar dat vonden ze bij het CBR verwarrend. Toen hebben we ‘Hers’ weggehaald”, aldus eigenaar Wies Badloe.

Vertekend beeld

Hers prijst zich op de eigen website aan als ‘de Rotterdamse rijschool met het hoogste slagingspercentage!’ En dat klopt, voor een deel: 60 procent slaagt bij het eerste examen. Maar de 38 procent van Automaat Rijschool Rotterdam wordt niet meegenomen in die reclame.

Badloe erkent dat dat een vertekend beeld geeft. “Dat klopt. Het is niet helemaal duidelijk. Een punt van aandacht, dat zullen we aanpassen.”

CBR doet niks

Waarom rijscholen zulke moeite doen om hun percentages op te krikken? Het heeft niet alleen met reputatie te maken. Rijscholen met een slagingspercentage boven de 40 procent krijgen van het CBR extra examencapaciteit.

Het CBR is bekend met de truc van het verwisselen van dakborden. “Dat kan een goede reden hebben”, zegt woordvoerder Wessel Agterhof. “Soms zijn er vraagtekens bij te zetten.” Maar het bureau erkent dat de controle lastig is. “Wij kunnen alleen kijken of de naam op het dakbord past bij de inschrijving.”

Branchevereniging noemt het ‘niet koosjer’

Irene van Drongelen van branchevereniging LBKR is duidelijk over de praktijk. “Het is niet koosjer. De bedoeling is natuurlijk dat leerlingen afrijden bij de rijschool waar ze zich hebben ingeschreven. Maar het kan allemaal, het CBR heeft te weinig mogelijkheden om in te grijpen.”

Ze ziet dat veel rijscholen onder druk staan van kandidaten die te snel willen afrijden. “Het is soms lastig. Toch moet je als rijschool zeggen: ‘Dat gaan we gewoon niet doen.’ En niet met een trucje het slagingspercentage proberen hoog te houden.”