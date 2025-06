Spoorvakbond VVMC: bal voor hervatten cao-gesprekken ligt bij NS

UTRECHT (ANP) - Als de NS de gesprekken over een nieuwe cao wil hervatten, zal het spoorbedrijf eerst met een serieus bod moeten komen. Dat meldt een woordvoerster van spoorvakbond VVMC. Tot op heden heeft de bond nog niets van de NS vernomen. Als dat zo blijft, wordt er ook donderdag regionaal gestaakt. De officiële aanzegging voor die staking is evenwel nog niet verstuurd, aldus de zegsvrouw.

De onderhandelingen over de cao tussen de bonden en de NS zijn in een impasse geraakt. Net als vrijdag wordt er ook dinsdag op het spoor gestaakt. Op die manier willen de bonden een beter bod van de NS afdwingen. De staking op dinsdag zou zich in eerste instantie beperken tot de regio's West en Noord-West. Maar de NS kon als gevolg daarvan geen betrouwbare dienstregeling bieden en daardoor landelijk geen treinen laten rijden.