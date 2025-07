Auto's worden - net als wij - steeds breder en zwaarder. Een Italiaanse automonteur Andrea Marazzi wilde daartegen in juiste de smalste auto maken. Zijn ‘Fiat for One’ is slechts 50 centimeter breed. De meeste normale auto's zijn meer dan 2 meter breed.

Je zit dan ook niet royaal in de Fiat for One. De armen van Marazzi steken een beetje uit de ramen. En je kunt de auto ook vrij gemakkelijk omgooien. Maar geinig is het wel.