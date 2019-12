Rel over cocaïneverslaving naamgenoot Wendy van Dijk: Is Chantal Janzen echt zo rancuneus?

Een nieuwsbericht op de website van &C, het magazine van Chantal Janzen, deed gisteren veel stof opwaaien. Ene Wendy van Dijk vertelde in het stuk openhartig over haar cocaïneverslaving: “Ik had vaak het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Met cocaïne was dat allemaal in één klap weg,” klinkt het. Het was niet dé Wendy van Dijk, maar een naamgenoot. Alleen dat stond er niet bij.

Zowel Chantal Janzen als de redactie konden van tevoren niet bedenken dat daar verwarring over zou ontstaan. Dat is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig, zeker in het licht van de geruchten die al jaren de ronde doen over een daadwerkelijke cokeverslaving van Wendy van Dijk. Bovendien is er onmin tussen de twee presentatrices. Die is voornamelijk ontstaan doordat (weer een andere) Wendy van Dijk een paar maanden geleden enkele berichten op Twitter heeft geliket waarin Chantal Janzen werd beticht van overmatig botox-gebruik en plastische chirurgie.

Van Dijk zei toen dat het ging om iemand die onder haar naam twitterde. Chantal Janzen lijkt haar nu terug te willen pakken door eveneens te doen alsof het om een onopzettelijke persoonsverwisseling gaat.

In het magazine zelf staan er foto’s bij het stuk, waardoor duidelijk wordt dat het een andere Wendy van Dijk betreft, maar in het persbericht dat naar alle media is gestuurd ontbreekt die foto.

Chantal Janzen bood direct haar excuses aan, maar trok vanochtend al weer fel van leer tegen alle haatreacties. Ze deed het voorval in een bericht op Instagram af als ‘iedereen maakt fouten’. Daarmee gaat ze er volledig aan voorbij dat het oprakelen van haar vermeende cocaïneverslaving voor Wendy van Dijk best pijnlijk is en wel even wat ernstiger dan een paar gelikete haattweets.

Je zou bijna gaan denken dat er achter die bambi-ogen en uitbundige glimlach een behoorlijk rancuneuze vrouw schuilgaat, die geen tegenstand duldt.