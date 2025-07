Trump is machter dan ooit. Kan iemand hem nog stoppen? (nee)

“Ik denk dat ik nu meer macht heb”, zei Trump donderdag in Iowa. “Meer gravitas ... meer macht.”

En hij heeft helemaal gelijk.

De afgelopen weken heeft hij veel gedaan: een klopjacht op mensen die hij vervelend vindt en die het land uit moeten, hij stuurde soldaten naar Los Angeles, gaf toestemming voor aanvallen op Iran en hintte zelfs op een derde termijn als president, wat eigenlijk niet mag volgens de grondwet. En in Den Haag liet hij de fiere leiders van het Vrije Westen over de grond kruipen onder leiding van opperkruiper Rutte.

Op 4 juli heeft Trump zijn grote wet, de “One Big Beautiful Bill”, getekend. Hij vierde dit met een show van militaire vliegtuigen. Kort daarvoor organiseerde hij ook een militaire parade in Washington, die samenviel met zijn 79e verjaardag.

Het raakt aan het karakter van Amerika . De president zegt dat hij de bureaucratie ontdoet van verspilling, fraude en misbruik, maar zijn tegenstanders waarschuwen dat hij de federale overheid kapotmaakt. Hij zegt dat hij wereldvrede en welvaart in eigen land brengt; ze waarschuwen dat hij de allianties die het Westen sterk houden, aan het verbrijzelen is. Hij zegt dat hij Amerika weer groot maakt; ze waarschuwen dat hij het land in een constitutionele crisis stort, of zelfs in een Trumpiaanse autocratie.

Sommige mensen protesteren tegen Trump en noemen hem een koning , maar Trump zegt zelf dat hij geen koning is. “Ik voel me geen koning”, zei hij onlangs tegen een gouden achtergrond. “Ik moet door een hel om dingen goedgekeurd te krijgen.”

Hij heeft wel het Witte Huis met gouden prullaria versiert tot het paleis in een goedkope opera. Hij heeft hij veel macht, want zijn partij, de Republikeinen, beheerst het presidentschap, het Congres en het Hooggerechtshof. En iedereen is bang voor hem. Want hij is goed in het vernietigen van tegenstanders.

In het Congres durven weinig Republikeinen tegen Trump in te gaan. Wie dat wel doet, stopt vaak met de politiek, zoals senator Thom Tillis. Hij was tegen bezuinigingen op zorg voor arme Amerikanen, maar kondigde daarna zijn vertrek aan. Trump wil dat zijn schoondochter Lara Trump de plek van Tillis overneemt.

Trump zegt dat hij zijn verkiezingsbeloften heeft waargemaakt en noemt de nieuwe wet een overwinning voor de democratie. Toch zijn niet alle Amerikanen blij, vooral vanwege de bezuinigingen op zorg.

Op economisch gebied lijkt Trump succes te hebben: de Amerikaanse beurzen stijgen en zijn handelsbeleid wordt geaccepteerd. Ook in zijn conflict met Elon Musk lijkt Trump te winnen, omdat de waarde van Tesla daalt en Trump zelf rijker wordt door investeringen in cryptovaluta.

De Democraten hopen bij de verkiezingen volgend jaar zetels te winnen om Trump te stoppen, vooral in het Huis van Afgevaardigden. De Senaat winnen wordt moeilijker. De jonge politicus Zohran Mamdani geeft de linkervleugel van de partij hoop.

Trump blijft energiek campagne voeren en lijkt niet van plan zijn macht snel op te geven.

De kans dat hij zijn macht kwijtraakt, wordt steeds kleiner. Ook als hij zich weinig aantrekt van de wet gebeurt er niks.

De enige lichtpuntjes:

Hij wordt steeds minder populair, ook onder Republikeinen. Meer Amerikanen keuren hem goed dan af. Dat is zo vroeg na de verkiezingen van een president een slecht teken.

Zijn netto populariteit (goedkeuring min afkeuring) schommelt tussen de -2 en -16 procent, afhankelijk van de peiling

Het geloof in de rest van de wereld in de kracht van de Amerikaanse economie en de dollar daalt. Vooral omdat Trump de schulden steeds verder laat oplopen. Een recessie valt niet uit te sluiten. En als Amerikanen ergens boos van worden, dan is het van minder rijk worden.

Het zijn kleine lichtpuntjes. Na de terugkeer van Trump en Maga aan de macht lijkt de grootste kans: die gaan de komende jaren - legaal of illegaal - niet meer weg.