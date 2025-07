Hoe bakkers en supermarkten je foppen met nep-bruinbrood

De meeste mensen in Nederland eten een brood voor de lunch en vaak ook bij het ontbijt. Gemiddeld consumeren vrouwen tweeënhalve sneetjes brood per dag, terwijl mannen nog wat meer consumeren. Maar wat voor soort brood is de beste keuze? Wat is het beste brood

Nep bruin brood

"Het was vroeger eenvoudig," zegt voedingswetenschapper Ellen Kampman van Wageningen University & Research (WUR) tegen Omroep Gelderland . "Je wist dat hoe donkerder het brood, hoe meer voedingsvezels het bevat, en die hebben we nodig. Maar tegenwoordig lijkt brood soms donkerder door allerlei toevoegingen. Moutextract of gekarameliseerde suiker, bijvoorbeeld. Het kan er donker uitzien maar kan evengoed wit brood zijn."

Kies volkorenbrood

Als je de gezondste keuze wilt maken, is het eten van volkorenbrood de slimste keuze. Bij de bakker kun je gewoon vragen of het donkere brood dat je wilt kopen van volkorenmeel is gemaakt. "Maar het is soms moeilijk te zien in een supermarkt, hoewel zij soms aangeven van welk meel het brood is gemaakt", aldus Kampman. Voor volkorenmeel wordt de hele graankorrel vermalen. Daarin zitten de meeste voedingstoffen zoals B-vitamines en mineralen zoals ijzer. Maar ook vezels die zorgen voor een goede darmwerking. Bovendien verlagen volkorenproducten de kans op hartziekten, diabetes type 2 en darmkanker.

Het beste brood

Als er niemand is om te vragen, kijk dan wat er staat op de verpakking van het brood. Bruin brood is niet noodzakelijkerwijs de gezondste keuze. "Bruin brood is een combinatie van meel en volkoren," legt Kampman uit. "Het bevat wel volkoren, maar minder dan in een volkorenbrood. Kijk dus altijd naar het etiket en laat je niet alleen leiden door de kleur."

Ook het Voedingscentrum zegt dat de bruine kleur van brood niet altijd aangeeft hoe gezond het is. Volkorenbrood is de slimste keuze: het bevat de meeste voedingsstoffen en helpt de darmen goed te werken, maar vermindert ook het risico op hartziekten, diabetes type 2 en darmkanker.

Veel om uit te kiezen

Zowel in een bakkerij als in een supermarkt is de keuze aan brood tegenwoordig groot: wit, tarwe, meerzaden, meergranen, waldkorn, volkoren, spelt: er zijn talloze opties. Maar niet elke klant kent het verhaal achter een bepaald soort brood en maakt aannames over wat gezond is en wat niet.

"Bijvoorbeeld, Waldkorn is geen graan, maar een merknaam," zegt Kampman. "Het is gemaakt van meel, het mengsel dat volledig vernietigd is en waar alles is uitgezeefd. Het enige dat overblijft is wit graanpoeder. Daar wordt wit brood van gemaakt. Het is eigenlijk niets. Sommige mensen houden van de smaak, maar het heeft geen voedingsvezels."

De voedingsexpert van WUR geeft de voorkeur aan voedsel dat goed gekauwd moet worden. "Iets waarvan ik weet dat het genoeg voedingsvezels bevat. Ik heb dat nodig, dus ik let erop. Een wit broodje is niets voor mij."

Misleiding met brood