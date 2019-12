Studio stuurt na vernietigende kritieken bioscopen nieuwe versie van Cats

Filmstudio Universal heeft een nieuwe versie rondgestuurd van de film Cats. Volgens Variety laat het bedrijf in een bijgaande memo aan bioscopen weten dat de nieuwe editie verbeterde special effects heeft. De verfilming van Andrew Lloyd Webers bekende musical werd afgelopen week neergesabeld door recensenten. Naast kritiek op het onduidelijke verhaal werd ook het deels met cgi-technologie gecreëerde uiterlijk van de katten in Cats bespot. De film, met onder meer Taylor Swift, Idris Elba en Judi Dench in de cast, wist afgelopen week slechts 6,5 miljoen dollar in de Amerikaanse box office op te halen, waar zeker 15 miljoen was verwacht.