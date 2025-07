Dit is hoe je je huis koel houdt tijdens een hittegolf

De eerste hittegolf sinds 2023 is een feit, met temperaturen tot 37 graden en code oranje in drie provincies. Hoe zorg je ervoor dat je huis een oase van koelte blijft? En vooral: welke fouten moet je absoluut vermijden?

Het uitgangspunt is simpel: houd overdag de warmte buiten, en laat ’s avonds de koelte binnen. Sluit ’s ochtends vroeg ramen, gordijnen en zonwering. Pas als het buiten weer koeler is dan binnen, mag alles weer open. Denk: na zonsondergang. Ventilatoren helpen dan om frisse lucht door het huis te jagen.

Zonwering aan de buitenkant is het meest effectief. Tot 80 procent van de hitte wordt zo tegengehouden. Heb je dat niet, dan zijn lichte gordijnen of zelfs een natte handdoek voor het raam een prima alternatief. Die laatste zorgt bovendien voor wat extra verdampingskoeling.

Wie een ventilator in huis heeft, kan daar creatief mee aan de slag. Richt hem op een schaal ijs of laat hem lucht naar buiten blazen om warme opstijgende lucht af te voeren. Ook de ‘doortochttruc’ werkt goed: ventilator voor het noordraam, zuidraam open en je hebt een frisse bries zonder airco. Opgepast: ook dit soort ventilatietrucs werken pas na zonsondergang of wanneer het buiten merkbaar koeler is dan binnen!

Maak van je huis geen oven

Toch schiet het vaak mis. Veel mensen laten ramen open op het heetst van de dag, wat het huis verandert in een oven. Anderen laten hun airco urenlang op volle toeren draaien, wat niet alleen je energierekening opblaast, maar ook je lichaam in de war kan brengen. Slim gebruik betekent: een paar graden koeler dan buiten is genoeg.

Elektrische apparaten mogen ook wat vaker uit. Lampen, computers en tv’s stoten allemaal warmte uit. En laat die ovenschotel even voor wat het is – salades, gazpacho of een barbecue buiten zijn beter voor je binnenklimaat. Donkere kleding en beddengoed kun je beter vervangen door iets lichts en luchtigs.

Wat als het te warm wordt?

Bij extreme hitte kan het lichaam in de problemen komen. Let op signalen zoals duizeligheid of verwardheid, en zoek dan meteen een koele plek op. Ouderen, kinderen en mensen met hart- of longaandoeningen moeten extra opletten.

Tot het weer omslaat: doe rustig aan, blijf gehydrateerd en vermijd de zon op het heetst van de dag. Plan je dag slim: doe belangrijke boodschappen voor 11:00 of na 19:00. En ja, een ventilator binnen handbereik kan het verschil maken tussen puffen en overleven.