Dit is wat je kan eten wanneer het te warm is om te koken

De hittegolf is losgebarsten: in Gelderland, Limburg en Noord‑Brabant tikken de thermometers dinsdag tot 37 graden aan. Koken met je oven op 200 graden bij zulke temperaturen is vragen om zweetaanvallen, dus maak je beter gerechten die je huis en lichaam koel houden.

Een koude soep is je beste vriend. Gazpacho bijvoorbeeld vraagt een minuut of tien snijwerk, een scheut goede olijfolie en een paar uur rust in de koelkast. Het is fris, vullend genoeg voor de lunch en je hoeft het fornuis niet aan te raken. Ook komkommersoep, met wat munt en yoghurt, geeft hetzelfde verkoelende effect. Serveer beide in gekoelde kommen en je hebt binnen vijf minuten een zomerse maaltijd op tafel.

Voor wie liever iets meer bite heeft zijn salades een uitkomst. Kies voor stevige groenten: plakjes courgette en aubergine kun je kort grillen op de barbecue buiten, terwijl je binnen een fris peultjes‑en‑tomaatjesslaatje mixt met feta en een scheut citroendressing. Kikkererwten uit blik, afgespoeld en op smaak gebracht met wat komijn en koriander, zijn in een handomdraai een eiwitrijke toevoeging zonder hittebron in de buurt.

Wraps of éénpansgerechten

Als je toch iets warmers wilt, denk dan aan éénpansgerechten op het fornuis. Een zomerse ratatouille met aubergine, paprika en tomaat laat je zachtjes pruttelen, maar op laag vuur en mét de afzuigkap aan. Voeg op het laatst wat verse basilicum en geitenkaas toe, en je hebt een maaltijd die zónder oven goed smaakt.

Zin in iets exotisch? Rol dan zelf wraps met koude vulling: gerookte zalm of kipfilet, romige kwark gemengd met bieslook, en reepjes paprika en komkommer. Rol op, snijd schuin door en presenteer in een gekoelde schaal. Lekker fris en perfect voor in de tuin of op het balkon.