Eva Jinek ligt wakker van nieuwe talkshow

Eva Jinek vindt het erg spannend dat ze op 3 januari haar debuut maakt op de late avond van RTL 4. De presentatrice is veel bezig met haar nieuwe talkshow Jinek, vertelde ze aan het AD. Eva, die is overgestapt van de NPO, ervaart "heel veel" druk. "Veel mensen rekenen op mij, een heel team is meegegaan. Iedereen kijkt mee." Dat haar talkshow op NPO 1 veel kijkers trok, is volgens de presentatrice geen garantie dat dit bij RTL ook zo zal zijn. "Natuurlijk hebben mijn team en ik de ervaring, maar ik moet een plek veroveren in het kijkgedrag van het publiek. Dat geeft veel druk.’’ Eva ligt dan ook 's nachts te malen. "Als je bang bent voor iets, kun je het wegstoppen, maar dan zit het er nog wel, ergens in je ooghoek. Ik pak het liever beet, teken het uit voor mezelf, en probeer het in mijn hoofd alvast te beleven. Dan ga ik in detail na hoe het voelt om de trap af te lopen richting de studio. Hoe ik aangekondigd word door de opnameleider, dat ik van het donker van de hal naar het licht in de studio stap. Hoe het daar ruikt, de warmte van de lampen. Dat ik het publiek welkom heet. Dat is belangrijk. Als het publiek zich thuis voelt, verandert de studio zo in een clubhuis.’’ Vibe De presentatrice hoopt natuurlijk op goede kijkcijfers. "Maar ook: hangt er de juiste vibe? Zijn het de goede gesprekken? Dat je denkt: bij dit programma gebeurt het.’’ Dat doet Eva door te blijven doen wat ze al deed bij de NPO. "Het gesprek van de dag maken. Soms informatief, een andere keer hard, kritisch. Met verschillende mensen en kleuren. Inhoudelijk, de gezagsdragers maar ook de menselijke kant. Kijk, we moeten dit wel in perspectief zien: een talkshow is een praatprogramma, we sturen geen mensen naar Mars, we zijn geen medicijn voor kanker aan het bedenken. Een tafel met gesprekken is niet te formatteren, maar een gesprek moet knetteren. Met tempo, tegengas, andere gasten die zich ermee bemoeien. Het moment dat je voelt: nu komt het van de grond, is alsof een vliegtuig opstijgt. Dat gevoel is ook waar het voor mij om draait."