Kevin Spacey keert op kerstavond weer terug als Frank Underwood

Het lijkt een kersttraditie te worden; Kevin Spacey die op kerstavond opduikt als Frank Underwood. Net als vorig jaar heeft de gevallen acteur een cryptische video gepost waarin hij in de huid van zijn House of Cards-personage kruipt.

"Je dacht toch niet dat ik de kans zou missen om je een vrolijk kerstfeest te wensen?", begint Kevin in de video van net geen minuut, die KTWK als titel kreeg. "Het is een vrij goed jaar geweest, en ik ben dankbaar dat het beter gaat met mijn gezondheid", vervolgt de acteur terwijl hij voor een knapperend haardvuur zit. "In het licht daarvan heb ik veranderingen aangebracht in mijn leven en ik wil je uitnodigen om mee te doen."

Vervolgens houdt Kevin een opmerkelijk pleidooi voor wat meer vriendelijkheid. "Nu we beginnen aan 2020 gaat mijn stem uit naar meer goedheid in de wereld." Spacey, nog steeds als Frank Underwood, zegt "bloedserieus" te zijn. "Het is niet zo moeilijk, geloof me. De volgende keer dat iemand iets doet wat je niet leuk vindt, kan je de aanval inzetten. Maar je kan je ook inhouden en het onverwachte doen. Je kunt ze de mond snoeren met meer vriendelijkheid."

Grensoverschrijdend gedrag

Vorig jaar dook ook op kerstavond een video op van de acteur als Underwood, de fictieve Amerikaanse president die hij speelde in de Netflix-serie House of Cards. In die video leek Spacey in te gaan op de beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres. Vanwege die beschuldigingen werd hij ontslagen door Netflix.

Meerdere mannen beschuldigden Kevin van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar die verhalen leidden tot nu toe nog niet tot een veroordeling. Eén rechtszaak werd in juli geseponeerd omdat het vermeende slachtoffer niet als getuige wilde optreden, de andere zaak werd in oktober beëindigd na de dood van het vermeende slachtoffer. Andere mannen beschuldigden Spacey in diverse media, maar konden hun claims niet staven met bewijs of wilden niet in openbaarheid treden met hun grieven.