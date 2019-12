Obama deelt zijn favoriete boeken, films en series van 2019

Barack Obama deelt traditiegetrouw wat hij in 2019 zoal gelezen en gekeken heeft. De oud-president van de Verenigde Staten is duidelijk fan van Netflix. Hij tipt onder andere The Irishman, Marriage Story en Watchmen.

Volgens de 58-jarige ex-politicus is zijn lijst heel divers. “De lijst van dit jaar bevat alles. Van het uitdiepen van de klassendynamiek en relaties tot een geïnspireerde reboot van een klassieke grafische roman tot een terugblik op een van de meest bijzondere plekken in de geschiedenis: een concert van Aretha Franklin.”

Next up are my favorite movies and TV shows of 2019. Of course, there’s also American Factory, a film from our own production company, Higher Ground, that was recently shortlisted for an Oscar. Here’s the full list: pic.twitter.com/PEcgwotcxm — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2019