Kerstwonder: cabaretduo Yentl en De Boer is tegelijk bevallen

Cabaretduo Yentl Schieman en Christine de Boer was drie dagen na elkaar uitgerekend. Dat is al bijzonder. Nog bijzonderder is dat ze beiden bevielen van een kerstbaby. Tussen de geboorte van zoontje Gosse en dochtertje Sjuul zat slechts 2,5 uur.

“Voor wie drie dagen na elkaar uitgerekend zijn niet bijzonder genoeg was: 2,5 uur na elkaar zijn onze kerstwondertjes geboren”, schrijft het duo op Instagram. Het zoontje van De Boer, Gosse Jan Johannes, werd op 25 december rond half tien geboren. Het dochtertje van Yentl, Sjuul Valérie, zag op 26 december net na middernacht het levenslicht. “We zijn superverliefd en gelukkig”, zegt het duo.

Eerder zei Christine de Boer nog tegen het AD: “Ik denk wel dat die radicaal andere situatie in ons bestaan terugkeert in de voorstelling. Maar dan wel op onze eigen, originele manier. Niet zo’n zeikerige voorstelling van zijige mama’s die hun kindjes als wondertjes zien. Ik hoop wel dat we moeders met humor zijn.” Yentl vulde aan: ,,We waren even bang dat we zo gaan veranderen dat we op het podium ook heel andere mensen worden. Dat het duo Yentl en de Boer nooit meer hetzelfde zou zijn. Maar toen we bij Eva Jinek op tv waren zei ze achter de schermen: je blijft gewoon dezelfde hoor. Daar verandert niks aan.”