Kardinaal Robert Prevost (VS) is nieuwe paus, Leo XIV

Robert Francis Prevost is sinds vandaag de nieuwe paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij koos daarbij de naam Leo XIV. Prevost is geboren in Chicago op 14 september 1955 en heeft een lange carrière binnen de kerk achter de rug.

Van wiskunde tot wereldkerk

Prevost begon zijn loopbaan niet direct in de kerk. Hij studeerde eerst wiskunde aan de Villanova-universiteit. Daarna trad hij in bij de orde der Augustijnen, waar hij in 1981 zijn plechtige geloften aflegde. In 1982 werd hij priester gewijd. Vervolgens studeerde hij kerkelijk recht in Rome.

Missionaris en leider

Een groot deel van zijn leven werkte Prevost als missionaris in Peru. Hij gaf les aan het Augustijns seminarie in Trujillo en was daar ook prefect. In 1998 keerde hij terug naar de VS, waar hij provinciaal werd van de Augustijnen in Chicago. Tussen 2002 en 2014 was hij prior van deze orde.

Bisschop en kardinaal

In 2014 werd Prevost benoemd tot apostolisch administrator van het bisdom Chiclayo in Peru. Een jaar later werd hij daar bisschop. Vanaf 2023 was hij prefect van de belangrijke Vaticaanse dicasterie voor de Bisschoppen, een soort ministerie dat zich bezighoudt met het benoemen van bisschoppen wereldwijd. In september 2023 werd hij kardinaal en in februari 2025 kardinaal-bisschop van het suburbicair bisdom Albano.

Progressieve paus met wereldwijde ervaring

Prevost staat bekend als een eerder progressieve kerkleider. Zijn jarenlange werk als missionaris in Latijns-Amerika en zijn ervaring als bestuurder in het Vaticaan maken hem tot een paus met een brede blik op de wereld. Zijn benoeming tot paus werd met veel enthousiasme ontvangen, zeker omdat hij als Amerikaan en Augustijn een frisse wind door het Vaticaan laat waaien.

