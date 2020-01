Indiase software-analist schrijft volkslied voor Mars

Een Indiase oud-software-analist heeft een 'nationaal' volkslied geschreven voor Mars. Dat meldt de BBC. Het lied komt voort uit de gedachte dat mensen behoefte hebben aan een muzikale identiteit, mochten ze ooit op de Rode Planeet gaan wonen. Oscar Castellino is een rijzende ster in de operawereld. Hij kreeg van de Britse Mars Society de opdracht het lied te schrijven. De Mars Society is een genootschap dat de verkenning van Mars promoot. In een video van de BBC vertelt de operazanger wat hij precies voor ogen heeft: "Ik wil dat mensen dromen over de toekomst als ze dit lied zingen en horen".