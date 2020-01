Afgebroken tand oorzaak val acrobaten Carré

De twee circusartiesten die vrijdag gewond raakten, vielen zo'n tien meter naar beneden uit de nok van Carré doordat een tand van de mannelijke acrobaat Rustem Osmanov afbrak. Dat heeft theaterproducent Henk van der Meijden zondag gezegd.

"Hij is weer helemaal hersteld, zijn gebit is weer in orde", aldus Van der Meijden. Osmanov had geen botbreuken of inwendige bloedingen, maar liep wel een hersenschudding op. Ook was hij in shock geraakt. De andere artiest, Kristina Vorobeva, is aan haar nek geopereerd. Volgens de theaterproducent is de operatie geslaagd, maar is het nog afwachten wat het resultaat is.

Het Russische acrobatenechtpaar, dat optreedt als Sky Angels, kwam ten val tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus. De show werd stilgelegd en het publiek werd naar buiten geleid.

De Russische circusartiesten werken zonder vangnet. Hun act bestaat uit acrobatische toeren al zwevend aan riemen, die ze soms met hun handen, maar soms ook alleen met hun tanden vasthouden.