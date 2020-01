Alain Delon in rouw: zijn laatste liefde is dood

2019 was voor het Franse icoon Alain Delon geen goed jaar. De 84-jarige acteur kreeg een kleine beroerte, maar die was vanwege zijn leeftijd toch ingrijpend. En in december stierf zijn laatste liefde, de journaliste en publiciste Vera Baudey, met wie hij was na de dood van zijn voorlaatste liefde, de actrice Mireille Darc, die in 2017 stierf.

En eerder was hij getrouwd met Romi Schneider, die in 1982 overleed.

Er waren veel vrouwen in zijn leven, waaronder een Nederlandse. In 1987 leerde Alain de Nederlandse Rosalie van Breemen kennen, toen zij werd ingehuurd als achtergrondzangeres bij de opnames voor zijn videoclip Comme au Cinéma. Ondanks het leeftijdsverschil van bijna 31 jaar begon het tweetal een relatie. Tijdens hun relatie werden er twee kinderen geboren: Anouschka (1990) en Alain-Fabien (1994). De relatie eindigde in 2001.