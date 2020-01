Op1 verslaat Jinek voor vierde dag op rij

Het Voor de vierde dag op rij trekt de nieuwe NPO-talkshow Op1 meer kijkers dan RTL-concurrent Eva Jinek. Naar het vierde presentatieduo Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck keken donderdagavond 939.000 mensen, ruim 100.000 kijkers méér dan Op1 woensdag trok. Voor Jinek bleven 840.000 mensen thuis. Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

De 'talkshow-oorlog' woedt in alle hevigheid. NPO heeft het reclameblok vóór Op1 geschrapt om het aantrekkelijker voor de kijkers te maken om 'in te stappen' in het programma, dat elke avond van de week door een ander duo wordt gepresenteerd. Het presentatieduo Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra trok maandagavond de meeste kijkers van de vier teams die tot nu toe geweest zijn. RTL start nu al vóór 22.15 uur met Jinek, om NPO te slim af te zijn. Jinek had jarenlang een late night-talkshow op NPO, maar stapte eind vorig jaar over naar de commerciëlen. Zij maakte er geen geheim van dat geld een belangrijke overweging was om dit te doen.