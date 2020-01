Megxit in Nederland onmogelijk: “Hier heeft het koningshuis afspraken gemaakt”

Je hebt er als lid van het koninklijk huis niet voor gekozen om dag in dag uit achtervolgd te worden door paparazzi. Niet gek dus dat er af en toe een royal kiest voor een bestaan in de luwte. Maar in tegenstelling tot in het Verenigd Koninkrijk zijn daar in Nederland gewoon afspraken over gemaakt.

Royaltydeskundige Rick Evers zegt dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle wel de lusten willen, maar niet de lasten van het lidmaatschap van het koninklijk huis. “Ze zeggen dat ze meer in de luwte willen leven, maar ondertussen gebruiken ze hun titel om aandacht te genereren voor hun liefdadigheidswerk. En hierover zijn geen afspraken gemaakt met koningin Elizabeth.”

In Nederland ligt dat anders. Prins Constantijn en zijn vrouw Laurentien werken op eigen titel. “Als zij iets commercieels doen voor hun werk, bijvoorbeeld Laurentien die zich sterk maakt voor de bestrijding van laaggeletterdheid of Constantijn die zich inzet voor start-ups, dan doen ze dat als Oranjes en niet met de titel ‘prins’ of ‘prinses’.”

Prins Constantijn vertelde in een reportage van RTL Nieuws vorig jaar dat hij blij is met zijn rol. “Ik heb een rol die bij vorige generaties misschien niet eens denkbaar was. Ik kan nu veel meer inhoudelijk doen voor Nederland, dan wanneer ik meer een formele rol zou hebben. Zonder die vrijheid was ik misschien niet eens teruggekomen naar Nederland.”

Onduidelijk is hoe het zal gaan met de forse staatstoelage van Harry en Meghan. Die ontvangen ze nu nog wel gewoon. “Constantijn en Laurentien daarentegen krijgen geen staatstoelage”, zegt Evers, “maar kunnen wel aankloppen bij de koning voor een vergoeding voor de activiteiten die ze vervullen voor het koningshuis. En ze hebben natuurlijk wel wat meegekregen van Juliana.”