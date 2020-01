Trump verdrietig om Harry & Meghan

De Amerikaanse president Donald Trump is “verdrietig” over de crisis in de Britse monarchie na de aankondiging van Prins Harry en zijn vrouw Meghan om parttime Royals te worden. “Ik vind het echt triest,” zei Trump vrijdag op Fox News. “Zoiets zou niet moeten gebeuren.

Hij ‘heeft gewoon zoveel respect voor de koningin’, zei Trump. “Ze is een buitengewone vrouw.” Koningin Elizabeth II heeft “nooit een fout gemaakt” en kijkt terug op “perfecte carrière”.

Harry en Meghan hebben woensdag aangekondigd dat ze zich terugtrekken uit de voorste rij van de Britse koninklijke familie en meer onafhankelijk willen wonen. Ze kondigden aan dat ze hun tijd in de toekomst verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Volgens berichten in de media had het echtpaar niet eerder de koningin en Harry’s vader, troonopvolger, bij zijn beslissing betrokken.