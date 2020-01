Coming out van Nikkie de Jager als transgender is wereldnieuws: “Dit is fantastisch en inspirerend”

Het was gisteravond direct wereldnieuws: de Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, maakte bekend dat ze transgender is. Over de hele wereld stroomden de hartverwarmende reacties binnen.

Voor de oudere lezers: de beautyvlogger is met bijna 13 miljoen abonnees de grootste Nederlandse YouTube-ster. Met haar make-upvideo’s is ze wereldwijd beroemd. Ze deed de make-up van grote sterren als Lady Gaga, Katy Perry en Rihanna. In Nederland is ze ook bekend geworden door Wie is de Mol?

Gisteravond maakte ze in een 17 minuten durende video bekend dat ze geboren is als jongen. In het emotionele filmpje vertelde ze lang gewacht te hebben met haar coming-out, maar nu had ze geen keus meer. “Mensen hebben me gechanteerd, omdat ze mijn verhaal wilden lekken aan de media”, zegt Nikkie. “Het was doodeng om te weten dat er zulke nare mensen zijn die iemands ware zelf niet willen respecteren”.

NikkieTutorials vertelt dat ze op haar veertiende begon met hormoonbehandelingen. Op haar negentiende was het proces afgerond. “Met dit bericht wil ik kleine Nikkies over de hele wereld inspireren die onzeker zijn, zich niet op hun plek voelen, die zich niet begrepen voelen,” zegt ze duidelijk geëmotioneerd.

Haar coming-out bleef bepaald niet onopgemerkt. Van CNN en Buzzfeed tot het Braziliaanse G1 en van Australië tot Mexico, overal schrijven media over de coming-out van de internetberoemdheid. De reacties zijn lovend. “We love you Mama Tutorials,” schrijft Buzzfeed bijvoorbeeld. “Dit is fantastisch en inspirerend”, reageert een fan. “Heb kippenvel bij je video. Je hebt je verhaal zo krachtig en mooi verteld”, aldus mede-YouTuber Teske de Schepper.