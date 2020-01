Weinstein heeft erge medelijden met Harvey

Soms mag hij van zijn tweede ex-vrouw de dag doorbrengen met hun twee kinderen. Soms slaapt hij in het huis van zijn beste vriend en leidt hij zichzelf af met nutteloze gesprekken over sport en nationale politiek.

Heel soms vertoont hij zich zelfs in het openbaar. Maar meestal is Harvey Weinstein de afgelopen anderhalf jaar alleen, verscholen in een gehuurd appartement in Manhattan, boeken lezend, netflixend, terwijl hij almaar zichzelf googled, geobsedeerd over de uitkomst van zijn proces, schrijft de NYT

Vandaag begint zijn proces serieus. De aanklagers vinden hem een roofdier dan de rest van zijn leven dient te worden opgesloten. Dat zijn zijn tientallen slachtoffers met hen eens.

Harvey ziet het volgens de Times anders.

“Hij snapt het niet”, zei een vriend. ‘Hij denkt dat hij het slachtoffer is. Hij geeft zichzelf nergens de schuld van. Weinstein houdt vol dat zijn seksuele ontmoetingen met de tientallen van vrouwen die hem beschuldigden van wangedrag, met instemming van die vrouwen gebeurden, ook al ontkennen die dat. Een persoon die nauw met hem samenwerkte, zegt dat hij oprecht gelooft dat de ontmoetingen ‘transactief waren’. Voor wat hoort wat. Hij seks, zij een rol.

In een van de weinige interviews Weinstein sinds zijn arrestatie heeft gegeven, leek hij zich meer bezig te houden met zijn eigen welzijn en publieke imago dan met de schade die hij anderen heeft toegebracht. Hij vertelde The New York Post in december dat hij vond dat zijn bijdragen aan de filmcarrières van vrouwen – zowel acteurs als regisseurs – over het hoofd waren gezien na de beschuldigingen. “Mijn werk is vergeten,” klaagde hij.

“Hij is volkomen geïsoleerd”, zei Jeffrey Lichtman, een New Yorkse advocaat die onlangs bevriend raakte met Weinstein. “En hij is doodsbang, vooral om naar de gevangenis te gaan.”

“Harvey is verbijsterd” zegt Lichtman en voegde eraan toe dat Weinstein gelooft dat hij onschuldig is. “Hij is gevoelloos, absoluut gevoelloos van dit alles. Hij is versuft. ‘