Dennis Storm woont op Bali met zijn gezin in een piepkleine studio: “Ik stopte de koopziekte en zet me in voor de natuur”

Dennis Storm woont met zijn vrouw en twee kinderen in een studio van 25 vierkante meter op Bali. De voormalige BNN-presentator vindt het fijn. “Het geeft me het gevoel van een hotelkamer, waar ik mij ook altijd op mijn gemak voel,” vertelt hij aan tijdschrift Linda.

Het leven van de 34-jarige Storm draait om minimalisme. “Het gedachtegoed is uiteindelijk teruggaan naar de essentie. Al het overbodige schrappen. Zowel materieel als immaterieel. Dat is niet alleen goed voor je eigen gezondheid, maar ook voor onze aarde,” legt hij uit.

Vijftien jaar geleden begon bij hem de liefde voor simplisme. “Ik merkte dat ik in minimalistische hotels net een tikkie relaxter was dan normaal. Van daaruit verdiepte ik mij er elk jaar meer in, ook thuis. Ik stopte de koopziekte, zette me steeds meer in voor de natuur en de noodzaak van het stoppen met onnodig consumeren. Ik ging bewust kiezen voor wat ik wilde doen met m’n leven, in plaats van doen wat op m’n pad kwam. Het voelt goed om niet constant meer te willen, maar naar tevredenheid te streven en dromen na te jagen in plaats van geld en succes.”

Hij schreef het boek Weg ermee over zijn nieuwe leefstijl en werkt aan een opvolger. Zijn belangrijkste tip voor wie ook minimalistisch wil leven? “Misschien moet je niet alles in één keer proberen te doen, dat is te veel. Doe het stap voor stap, steeds meer. Ik geloof erin dat het vanzelf gaat als je maar begint. Het heeft niets met moeten te maken. Het is goed voor jou en bovendien voor moeder aarde. Het geeft je meer tijd, kalmte en trots dat je het juiste doet. Maak je geen zorgen, zie het niet als opgave. Het is oprecht een lekkere manier van leven.”