Meghan tegen vrienden: “Dit is het beste dat Harry kon overkomen”

Meghan Markle is maar wat blij dat zij en Harry hebben doorgezet. Hun uittreden uit het Britse koninklijk huis heeft enkel voordelen volgens de Amerikaanse Hollywoodster. “Harry kan nu eindelijk zichzelf zijn,” zo vertelde ze aan een vriendin.

“Volgens Meghan gaat Harry nu pas écht openbloeien”, tekent de Daily Mail op, die met de vriendin sprak. “Ze zei dat het haar liefde voor hem was, die hem eindelijk de stap deed zetten. De koninklijke familie was volgens haar ‘verstikkend’ voor hen allebei. Vooral Harry kon volgens Meghan nooit zichzelf zijn omdat hij al die tijd gebogen liep onder zijn verantwoordelijkheden als prins. Ze kon het naar eigen zeggen gewoon niet meer aanzien. Ze wilde niet dat hij zoveel emotionele pijn moest lijden. Bovendien wilde ze niet dat Archie opgroeide in zo’n ‘giftige’ omgeving.”

Meghan is al wandelend gespot met een brede glimlach op haar gezicht. Het koppel verblijft voorlopig in de vakantiewoning in Vancouver waar ze afgelopen zomer ook zes weken doorbrachten. “Ze is veel gelukkiger nu. Ze is blij met hun beslissing om de monarchie te verlaten. Sterker nog, ze vindt dat dit het beste is wat Harry ooit had kunnen overkomen,” aldus de vriendin. Haast om te verhuizen heeft de 38-jarige actrice niet. “Ze hebben geen deadline gekregen. Meghan noemt het haar ‘happy place’, en zegt dat ze er veel meer op haar gemak is dan in welk paleis dan ook.”