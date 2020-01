Wie denkt dat Taylor Swift moeiteloos slank is: nee. Ze vindt het zo verschrikkelijk belangrijk dat ze alles doet om die indruk te wekken. In een Netflix-docu zegt ze dat zelf: ,,Het is niet goed voor mij om elke dag foto’s van mezelf te zien. Ik ben er niet trots op, maar er zijn momenten geweest waarop ik een foto van mezelf zag, waarop mijn buik te dik leek of waarvan iemand zei dat ik er zwanger uitzag. Dat was aanleiding om mezelf een beetje uit te hongeren, gewoon te stoppen met eten.”