Michelle Obama wint Grammy voor audioboek Becoming

Michelle Obama kan een prestigieuze prijs in haar kast bijzetten: een Grammy award. De voormalig First Lady van de Verenigde Staten won deze in de categorie Best Spoken Word Album voor het audioboek van haar memoires Becoming.

Obama versloeg haar concurrenten The Beastie Boys, Eric Alexandrakis, John Waters en Sekou Andrews. Michelle treedt hiermee in de voetsporen van echtgenoot Barack, die al eerder 2 Grammy's in de wacht sleepte voor de audioversie van zijn boeken The Audacity Of Hope (2008) en Dreams From My Father (2006). Een andere First Lady die de prijs ooit won is Hillary Clinton in 1997 voor It Takes A Village.