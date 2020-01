‘Octomom’ deelt foto van elfde verjaardag achtling

Nadya Suleman, die in 2009 de bijnaam Octomom kreeg nadat ze was bevallen van een achtling, heeft een foto gedeeld van de elfde verjaardag van de kinderen. Haar jongste kinderen vormen de enige achtling die in de VS is geboren waarvan alle kinderen zijn blijven leven.

Suleman werd rond de geboorte van de kinderen een mediapersoonlijkheid. In eerste instantie was dat vooral vanwege het medische debat over de praktijken van haar fertiliteitsarts. Die plaatste twaalf embryo's terug na een IFV-behandeling, waarvan er dus acht resulteerden in een geboorte. De behandeld arts raakte later zijn bevoegdheid kwijt.

Nadat Suleman in een aantal talkshows was verschenen waarbij ze de bijnaam Octomom kreeg, bleek dat zij als alleenstaande moeder al zes kinderen had. Toen ze op televisie aangaf in de bijstand te zitten, werd ze bedreigd en werd onder meer haar auto vernield. Ze raakte daarna nog een aantal keer in opspraak doordat ze aan de slag ging als stripper en porno-actrice, en vanwege een zaak tegen haar rond uitkeringsfraude.

Maandag plaatste Suleman een foto van haar achtling, met daarbij de tekst: "Van harte voor mijn prachtige engeltjes. Jullie zijn de liefste, meelevendste, zorgzaamste mensen die ik ooit heb gekend. Woorden komen tekort om uit te drukken hoe dankbaar ik ben dat ik jullie moeder mag zijn."

Happy birthday to my beautiful angels. You are some of the kindest, most compassionate, caring human beings I’ve ever known. Words cannot express how grateful I am to be your mother. You all have blessed my life immensely and I thank God daily for trusting me to care for, shape the lives of, and influence all of you. Recent tragic events of loved ones lost are a powerful reminder of how fragile, precarious, yet precious life is, as tomorrow is never promised. We need to hug our loved ones a little longer and a little harder while they are here. You are my miracles, my angels, and I will love you with all my heart, forever. Happy 11th birthday Noah, Maliyah, Nariyah, Isaiah, Jeremiah, Jonah, Josiah, and Makai. #HappyBirthday #Angels #Blessed 🙏🏽