Edvard Niessing, nu trambestuurder, geslagen door zwartrijders

Edvard Niessin rijdt sinds het einde van zijn TV-loopbaan op de Haagse tram. Vorig jaar werd hij in elkaar geslagen door 2 zwartrijders. Hij komt daar nu pas in De Telegraaf mee naar buiten. „Omdat een van de twee daders is aangehouden en zich op 13 februari moet verantwoorden bij de rechter.”

„Twee jongens van in de twintig stapten op Koningsdag bij me in. Omdat ze niet incheckten met hun ov-chipkaart en ook geen tramkaartje kochten, riep ik hen toe. ’Bij de volgende halte zal er waarschijnlijk een controleteam instappen en kan je gepakt worden!’ Het maakte kennelijk weinig indruk, want de heren bleven zitten en waren zeker niet van plan wel een geldig vervoersbewijs aan te schaffen of met hun eigen ov in te checken.”

„Enkele haltes verder kwamen ze naar voren om uit te stappen en snauwden ze me eerst toe dat ik een sukkel was, om vervolgens keihard op mijn achterhoofd te beuken met hun knokkels. Mijn bril vloog van mijn gezicht en belandde in stukken op de grond. Nu zat er in diezelfde tram een dokter die zich later over mij ontfermde, maar eerst achter de daders aanliep en foto’s van hen had gemaakt met zijn mobiele telefoon. Daardoor kon na enige tijd een van die jongens door de politie gepakt worden.”

De andere dader is ook achterhaald.

En die andere dader? „Die blijkt nu in de gevangenis te zitten voor een ander geweldsdelict.