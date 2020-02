Albert Verlinde heeft spijt van sensatieberichten Connie Witteman

Albert Verlinde vindt met terugwerkende kracht dat hij de familieruzie tussen Connie Witteman en haar (adoptie)kinderen jaren geleden anders naar buiten had moeten brengen in RTL Boulevard. Het is een van de weinige items waar hij spijt van heeft, zegt de theatermaker en voormalig presentator van het showbizzprogramma in het EO-programma De Laatste 24 uur.

"Het hele verhaal van Connie Witteman met haar adoptiekinderen was allemaal heel erg. Die kinderen gingen helemaal los op haar", vertelt Albert aan Bert van Leeuwen. "Dat waren wij als programma ook wel echt aan het voelen. Je maakt dan gebruik van het feit dat kinderen interviews af willen geven. Dat is iets waar ik achteraf echt spijt van heb gehad."

Een ruzie binnen de familie is volgens Albert "zo'n groot levens omvattend verhaal". "Dat gaat echt wel dieper dan drie minuten tv. Het feit dat ik dat niet zag, daar heb ik wel spijt van."

