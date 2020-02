Monique Westenberg sneert naar ex-schoonmoeder Rachel Hazes

Terwijl ze lekker geniet van haar vakantie op Curaçao, samen met zoontje André, kreeg Monique Westenberg op Instagram te maken met een volger die haar persoonlijk aanviel in een reactie. De blondine had een foto gepost waarin ze te zien is in een T-shirt uit de kledinglijn van haar ex André Hazes. En dat was voor die persoon kennelijk genoeg reden om haar eens flink aan te pakken. En hoewel Monique zich doorgaans niet uitlaat over haar ex-schoonmoeder Rachel, kreeg die nu ineens ook een rol het het verhaal.

"Wat ben jij een aanstelster. Ik zie je nog in een interview geïntroduceerd worden als de nieuwe vriendin van André. Wat wist jij toen al goed waar je je in ging begeven. Totaal uitgedacht om jezelf een podium te geven. De nieuwe Raggel Hazes. En nu alle medelijden proberen op te wekken en de heilige Maria spelen. Ondertussen genietend van je bekendheid. Ik heb jou zo door," schrijft de volger in kwestie onder het kiekje.

Monique reageerde als volgt op het 'zure' commentaar: "Mocht ze willen." De relatie tussen haar en Rachel is nooit goed geweest en boze tongen beweren dat Monique de reden van de tijdelijke breuk tussen André en zijn moeder zou zijn geweest. Maar was het tegelijkertijd ook weer aan Monique te danken dat haar vroegere schoonmoeder een paar jaar terug ineens weer aan het kerstdiner met hen zat en haar kleinzoon ontmoette.

Bridget Maasland, de nieuwe vriendin van Hazes, kan wel door één deur met haar nieuwe schoonmoeder. De twee zeggen het zo goed met elkaar te kunnen vinden dat ze elkaar geregeld appen of bellen.