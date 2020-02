Laurentien, Trijntje en Jamai pleiten voor echte liefde

Echte liefde - dat was wat Trijntje Oosterhuis, prinses Laurentien en Jamai vrijdagmiddag bepleitten op Utrecht Centraal. Zij spraken willekeurige voorbijgangers en NS-medewerkers aan om onder de aandacht te brengen dat het belangrijk is dat mensen anno 2020 meer écht contact met elkaar maken.

"Het is belangrijk om af en toe echt contact te hebben", meende Jamai. "In een tijd dat veel mensen de hele dag op het scherm van hun mobieltje turen, is dat best nog wel moeilijk." Trijntje deelde met voorbijgangers de mededeling dat zij blij was dat haar naam bij Starbucks goed was geschreven. "Vaak gebeurt dat met een ei, dus Treintje."

Het publiek stond in de rij voor selfies met Trijntje en Jamai, maar niet altijd voor een indringend gesprek. Prinses Laurentien was vooral populair bij kinderen; ze ging zelfs op de knieën voor een gesprek over knuffeldieren. Zij vertelde terloops dat prins Constantijn "niet echt uitpakte" op deze dag.

De actie komt voort uit de Alliantie Digitaal Samenleven, een initiatief van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo'n 2,5 miljoen mensen hebben moeite om digitaal mee te komen, terwijl een andere groep juist stress krijgt van te veel onlinecontact. Of #échtcontact een jaarlijks terugkerend event wordt, is nog niet bekend.