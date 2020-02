Prins Andrew bevriend met nóg een misbruiker van piepjonge meisjes

De Engelse prins Andrew blijkt bevriend met nog een tycoon die omgang had met zeer jonge meisjes. Peter Nygard, eerder al veroordeeld voor seksuele miusdrijven, wordt nu vervolgd door 10 vrouwen die zeggen dat ze op jonge leeftijd in het huis van Nygard zijn gedrogeerd en verkracht door de heer des huizes. Nygard had een landgoed in de Bahama’s, de andere vriend van Andrew, wijlen financier Jeffrey Epstein , had een heel eiland waar hij jonge dames ontving.

Andrew logeerde zowel bij Epstein als bij Nygard. En met beide bleef hij omgaan nadat bekend was geworden dat ze verkrachters waren. Ook de jonge dochters prinses Beatrice en prinses Eugenie logeerde wel eens bij uncle Peter

Volgens de aanklacht lokte Nygard kansarme meisjes met geld en gouden beloften naar zijn landgoed om hen vervolgens te misbruiken