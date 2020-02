Bridget & André: waarom het uit is

Het meest besproken liefdesstelletje van de periode tussen 10 november en Valentijnsdag geeft er de brui aan. Het was liefde voor altijd, dachten ze (en dat dachten ze beiden eerder), maar het werd 11 weken.

Maar het lag niet aan de liefde, die had voor altijd kunnen zijn. Het lag aan ons, nieuwsgierige Aagjes. De liefde blijkt bezweken onder de belangstelling.

Volgens de twee is alle aandacht van de afgelopen tijd de doodsteek geweest voor de relatie. “Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten”, zo laten ze weten.

Sneu, evengoed. Het waren 3 leuke maanden.