Supermarkten roepen politiek op wat te doen aan dure boodschappen

Supermarkten roepen de politiek op om iets te doen tegen de dure boodschappen. Uit onderzoek van de Consumentenbond kwam dinsdag naar voren dat consumenten over de grens vaak voordeliger uit zijn dan in Nederland. De supermarkten merken op dat prijsverschillen mede worden veroorzaakt door hogere belastingen en andere regels in Nederland.

Supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) stelt dat de politiek een grote rol heeft. In Nederland ligt het btw-tarief hoger dan in België en Duitsland, aldus de organisatie.

Daarnaast kunnen de supermarkten volgens het CBL vaak niet goedkoper inkopen in andere Europese landen. De organisatie pleit daarom voor een Europees verbod op deze inkoopmuren.

Verder wijst de koepel op de geplande verhoging van het minimumjeugdloon in 2027. Dit zou de loonkosten opnieuw flink verhogen. "Door de kleine marges kunnen supermarkten deze extra kosten niet volledig opvangen."