Het loonde voor de fotograaf van Privé die in de bosjes was gaan liggen bij de woning van Monique Westenberg in Berkel Rodenrijs. Andreetje moest – na zijn smartelijke scheiding van Bridget – even wachten tot zijn ex terug was uit Curaçao, maar toen ze thuis was reed Andre jr naar haar huis, om daar te worden opgewacht door zijn ex, zijn zoontje en – uiteraard – Privé.

Hij bleef de hele nacht en vertrok pas in de middag.