Ooggetuige: ‘Ik zag prins Andrew in de weer met een heel jong meisje’

Steve Scully (70), de IT-man van Jeffrey Epstein, was op diens eiland om telefoonproblemen op te lossen. In Engelse zondagsbladen beweert hij dat hij toen prins Andrew in een van de zwembaden zag met een heel jong meisje. Hij omschrijft vrij gedetailleerd de dingen die de prins met het meisje deed. Toen ze uit het zwembad kwamen gingen de prins en het zeer jonge meisje op weg naar een van de gebouwen.

Er is meer slecht nieuws voor de prins en zijn familie. Vorige week zei de hoogste officier van justitie op de Amerikaanse Maagdeneilanden tegen Vanity Fair dat een werknemer als getuige wil optreden tegen de prins. Ook deze getuigen zegt dat hij Prins Andrew op een balkon meisjes in de open lucht zag betasten,” zegt procureur-generaal Denise George.

Dit weekeind werd de zestige verjaardag van prins Andrew gevierd. Het werd een bescheiden feest.