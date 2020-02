Kim Holland wil reëel beeld van seks geven

In de sekslessen die ze deze week gaat geven op een hogeschool in Friesland, wil Kim Holland studenten vooral een eerlijk beeld geven van seks, lust en liefde. "Ik wil ze duidelijk maken dat ze zelf moeten ontdekken wat ze fijn en niet fijn vinden, en porno niet als voorbeeld moeten zien", aldus de pornoproducente maandag in het AD.

Holland noemt de mannen en vrouwen in pornofilms "net zo realistisch als Superman en Superwoman in een actiefilm". Ze denkt dat haar lessen nodig zijn, omdat ouders vaak onderschatten hoeveel porno vooral jonge tieners al onder ogen krijgen. "Omdat ze al jong een mobieltje hebben, zien ze van alles langs komen. Dat geeft ze een vreemd beeld en maakt ze onzeker.’’

Dat studenten haar mogelijk vooral als pornoster kennen, wordt volgens Holland geen probleem. "Het zal in het begin wel wat giechelig zijn, maar het is met jongeren in het begin vaak giechelig dus dat is niet erg."