Nieuw onderzoek toont aan dat de manier waarop je je dagelijkse koffie drinkt een grote invloed kan hebben op je levensverwachting. En ja hoor, zwarte koffie is de beste keuze. Koffie vol suiker en room is daarentegen net zo slecht als je denkt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Amerikaanse universiteit Tufts en werd gepubliceerd in het vakblad The Journal of Nutrition. Tijdens het onderzoek werden 46.000 Amerikaanse volwassenen gevolgd gedurende bijna twee decennia.

De onderzoekers analyseerden meerbepaald de gegevens van negen opeenvolgende rondes van de National Health and Nutrition Examination Survey tussen 1999 en 2018, een grootschalige gezondheidsenquête in de VS. Ze categoriseerden vervolgens koffieconsumptie op basis van cafeïnegehalte, suikertoevoeging en verzadigd vet, en koppelden deze aan sterftecijfers.

Tussen één en drie koppen

Wat blijkt? De optimale hoeveelheid blijkt tussen de één en drie koppen per dag te liggen. Bij één kop daalde het sterftecijfer met 16 procent, bij twee tot drie koppen zelfs naar 17 procent. Meer dan drie koppen per dag leverde geen extra bescherming op en verminderde zelfs de positieve effecten op hart- en vaatziekten.

De gezondheidsvoordelen van koffie zijn waarschijnlijk te danken zijn aan bepaalde verbindingen in de bonen, aldus de onderzoekers in een persbericht. De toevoeging van suiker en vet lijkt deze positieve effecten echter te neutraliseren.

Geen verband met kanker

Opvallend genoeg vonden de onderzoekers geen verband tussen koffieconsumptie en kankersterfte. Het beschermende effect concentreerde zich voornamelijk op cardiovasculaire aandoeningen en algemene sterfte. De resultaten voor cafeïnevrije koffie, zowel voor hart- en vaatziekten als kanker, waren minder duidelijk, mogelijk omdat relatief weinig deelnemers cafeïnevrije koffie dronken.

Natuurlijk is het belangrijk om te beseffen dat deze bevindingen gebaseerd zijn op gemiddelden en statistische verbanden, en dus niet voor iedereen op dezelfde manier gelden. Hoe je lichaam reageert op koffie hangt af van tal van factoren, zoals genetica, levensstijl en bestaande gezondheidsproblemen. Heb je twijfels over jouw koffieconsumptie of gezondheid in het algemeen, dan bespreek je dit best met een arts.