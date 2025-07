Deze journalist nam 28 dagen lang een megadosis creatine en dit is wat dat deed met zijn lichaam

Een sportjournalist besloot vier weken lang vijf keer de aanbevolen hoeveelheid creatine te slikken. En dat leverde verrassende resultaten op.

Journalist Ryan Dabbs, die normaal gesproken 5 gram creatine per dag neemt, verhoogde zijn inname naar 25 gram gedurende 28 dagen. Het supplement staat bekend om zijn bewezen voordelen voor kracht en atletische prestaties. Nu werd het écht op de proef gesteld door de extreme dosering.

De eerste dag begon meteen slecht. Door alle 25 gram in één keer te nemen ontwikkelde Dabbs een hevige hoofdpijn die uren aanhield. Hij leerde snel zijn dosering te spreiden over de dag. De korrelige textuur van het poeder maakte het elke dag weer een uitdaging om door te slikken, zegt hij in een artikel in Men’s Health.

Verbeteringen in de sportschool

In de sportschool merkte hij echter al na enkele dagen verbeteringen. Zijn spieren voelden naar eigen zeggen krachtiger aan en hij herstelde sneller van intensieve trainingen. Spierpijn na zware workouts werd minder heftig en verdween sneller dan normaal. Zelfs na een intensieve hardlooptraining verdween de vermoeidheid in zijn benen binnen enkele uren in plaats van dagen.

De mentale effecten waren misschien nog opvallender. Dabbs merkte dat zijn motivatie om te trainen terugkeerde, vooral nadat hij net terug was van vakantie. Dat kan natuurlijk placebo zijn, maar is wel het vermelden waard.

Meetbare verbeteringen, maar niet alles ging goed

Zijn prestaties lieten ook op papier meetbare verbeteringen zien. Het aantal push-ups dat hij achter elkaar kon doen steeg van 41 naar 47. Bij pull-ups ging hij van 19 naar 22 repetities. Zijn geheugen verbeterde ook tijdens online tests.

Niet alles verliep vlekkeloos. Ondanks dat hij meer water dronk dan normaal, had Dabbs moeite om voldoende gehydrateerd te blijven. Het supplement trok namelijk extra vocht naar zijn spieren, waardoor hij bewust meer moest drinken om uitdroging te voorkomen. Opvallend genoeg ervoer hij wel geen maagklachten of opgeblazen gevoel, bijwerkingen die vaak worden geassocieerd met hoge creatine-doses.