Jury oordeelt: Harvey Weinstein schuldig aan seksuele misdragingen en verkrachting

Harvey Weinstein is het symbool geworden van misbruik door (machtige) mannen van vrouwen. Hij had, zoveel is zeker, seks met vrouwen die een filmrol van hem wilde. Dat hij – in morele zin – alle grenzen overschreed is zeker, de jury heeft nu bepaald dat hij ook juridisch veel te ver ging. Twee van de vijf aanklachten achtte de jury bewezen, drie achtte de jury niet bewezen

Weinstein gaat minimaal 5 en maximaal 25 jaar naar de gevangenis

Er is nog een andere aanklacht in Los Angeles tegen Weinstein wegens seksuele misdrijven. Die zaak zal dienen als de huidige is voltooid.