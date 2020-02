Duffy onthult dat verkrachting reden was om te stoppen met zingen

Zangeres Duffy, die in 2011 stopte met de muziek, is in het verleden verkracht en gedrogeerd en een aantal dagen gevangen gehouden. Dit onthult de Mercy-zangeres op Instagram.

"Velen van jullie vragen zich af wat er met mij is gebeurd, waar ik ben gebleven en waarom ik verdween", schrijft Duffy. "De waarheid is, en geloof me dat ik nu veilig en oké ben, is dat ik ben verkracht en gedrogeerd en een aantal dagen gevangen werd gehouden."

Duffy, die eigenlijk Aimée Ann Duffy heet, debuteerde in 2008 met haar album Rockferry waarop haar megahit Mercy staat. Na haar tweede, minder succesvolle, plaat Endlessly verdween ze uit de schijnwerpers. Sinds het najaar van 2017 was ze ook niet meer actief op sociale media.

Hersteld

Duffy schrijft dinsdag dat het lang heeft geduurd voordat ze hersteld was en dat ze afgelopen zomer een journalist te woord heeft gestaan. Het interview met haar verhaal wordt binnenkort gepubliceerd, kondigt ze aan. Ze noemt het een bevrijdend gevoel om eindelijk te spreken.

Inmiddels gaat het goed met haar. "Ik voel de zon weer in mijn hart schijnen. Je vraagt je misschien af waarom ik er niet voor heb gekozen om mijn stem te gebruiken om mijn pijn te uiten. Ik wilde de wereld niet het verdriet in mijn ogen laten zien. Hoe kon ik vanuit mijn hart zingen als het gebroken is? Het is langzaam geheeld."

Duffy eindigt haar post met een verzoek respectvol om te gaan met haar delicate bekentenis. "Steun me alsjeblieft om hier een positieve ervaring van te maken."