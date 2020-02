Rossana Kluivert niet in hoger beroep tegen Opgelicht?!

Rossana Kluivert onderneemt geen verdere stappen tegen het AVROTROS-programma Opgelicht?! na een uitzending over het Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao. Ze gaat niet in hoger beroep, heeft haar advocaat bevestigd na berichtgeving van het AD.

De rechter bepaalde eind januari dat het programma de bewuste uitzending niet offline hoeft te halen of hoeft te rectificeren. De foundation van Rossana wordt niet beticht van misleiding, manipulatie of bedrog, zoals Kluivert stelde. "Van de door de stichting Kluivert Dog Rescue Foundation gestelde opeenstapeling van feitelijke onjuistheden, lichtvaardige beschuldigingen en tendentieuze beweringen is geen sprake. Er is dan ook geen reden de uitzending offline te halen of te rectificeren", oordeelde de rechter destijds.

Volgens Rossana en haar zoon Nino zouden er feitelijke onjuistheden in de reportage zitten. Die zestien punten zijn door de rechter bekeken, maar die vond dat die "voor het grootste deel wel op feiten zijn gebaseerd". "Wij vinden het jammer dat het programma niet hoeft te rectificeren, maar wij vinden het positief dat in de rechtszaak duidelijk naar voren is gekomen dat er geen sprake is van oplichting, fraude of financiële malversaties en dat de reportage, zoals bevestigd in het vonnis, een aantal onjuistheden en onzorgvuldigheden bevat", liet Kluivert eind januari weten.