Bijzonder verhaal verfilmd: Vierjarige tweeling sloot ‘duivelspact’ met dood tot gevolg

June en Jennifer Gibbons worden The Silent Twins genoemd. Ze sloten op vierjarige leeftijd een ‘duivelspact’ dat hen tot in de dood met elkaar verbond. Hun waargebeurde verhaal wordt nu verfilmd.

De eeneiige tweeling wordt in 1963 geboren op Barbados, maar groeit op in Wales. Ze weigeren elk contact met de buitenwereld en sluiten zich op in hun slaapkamer, waar ze macabere spelletjes spelen en lugubere teksten schrijven. Ze bewegen heel traag, maar volstrekt synchroon. Ook ontwikkelen ze hun eigen geheimtaal. Met anderen spreken ze niet. De communicatie met hun ouders verloopt via briefjes.

Leek het eerst een ernstige vorm van verlegenheid, later bleek dat er meer aan de hand was. Als tieners begonnen ze misdaden te plegen. Uiteindelijk belanden June en Jennifer begin jaren tachtig in een gevangenis voor zwaar gestoorde criminelen. Als ze worden gescheiden raken ze in catatonische toestand. Ze reageren nergens op en blijven beiden stokstijf in hun cel staan. “Als ze zich bedreigd voelden, lijken hun lichaamsfuncties te bevriezen. Zij beschikken over een ongeziene wilskracht”, concluderen artsen.

Het pact kon alleen worden doorbroken als een van de twee zou sterven. De ander kon dan normaal gaan leven was de afspraak. Als ze in 1993 worden overgeplaatst naar een ander centrum besluiten ze in overleg dat Jennifer uit het leven zal stappen. Op 29-jarige leeftijd pleegt ze zelfmoord, al is haar dood een mysterie. Vanaf dat moment begint June weer te praten. Ze woont nog altijd in de buurt van haar ouderlijk huis in Wales. “Ik had normaal kunnen zijn als ik gewild had, als mijn zus er niet was geweest,” zei ze later over het pact met haar zus.