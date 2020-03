Harvey Weinstein 23 jaar naar de gevangenis

De rechter in New York heeft Harvey Weinstein (68) veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf. Als hij die helemaal zou uitzitten is hij 91 als hij vrijkomt

De strafzaak tegen hem is een symbool van #metoo. Want Weinstein was een machtig man die zijn macht gebruikte om seks te krijgen.

Begin oktober 2017 werd de filmproducent door verschillende vrouwen, onder wie actrice Ashley Judd, beschuldigd van seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. The New York Times bracht de beschuldigingen aan het licht en verklaarde dat Weinstein sinds het begin van de jaren 1990 minstens acht keer tot een minnelijke schikking gekomen was met vrouwen die hem beschuldigd hadden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.[8]

Hij dacht zich er nog onder uit te kunnen wurmen. Hij bood in een open brief zijn verontschuldigingen aan voor zijn gedrag en legde uit dat hij ‘was opgeklommen in de jaren 1960 en 1970, toen er nog een andere cultuur op de werkvloer heerste’.

Maar er kwam toch een rechtszaak, die vandaag tot een (voorlopig) besluit kwam. Hij zal vast in beroep gaan en er hangt hem nog een andere rechtszaak in Los Angeles boven het hoofd