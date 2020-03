Alweer een ex van Estelle achter de tralies. ‘Wat een hel’

Estelle Cruijff, ex van Gullit en Badr Hari meldde onlangs dat ze een nieuwe rijkaard aan de haak had geslagen. Morad heette hij, een ’succesvolle zakenman’ in Londen, die Estelle op een van hun eerste tripjes samen meenam naar Parijs en met haar logeerde in de presidentiële suite van een vijfsterrenhotel.

Maar of hij is niet rijk, of hij is op bijzondere wijze rijk geworden.

Vriend Morad – inmiddels haar éx – is opgepakt op Ibiza, vanwege de diefstal van een duur horloge in een chic restaurant. De politie op het eiland hield hem aan toen hij een dag na de beroving van een Italiaanse toeriste een vlucht wilde nemen naar het nabijgelegen Mallorca. Het horloge is nog steeds zoek.

Trauma

De beroving op Ibiza, waar Morad van wordt verdacht, ging op volgens De Telegraaf, zoals gauwdieven dat doen. Het gebeurde in een van de trendy restaurants waar het slachtoffer en haar gezelschap naast Morad en zijn kompaan kwamen te zitten. Toen de Italiaanse naar het toilet ging, werd zij daar benaderd door de Nederlandse man, die met haar flirtte en haar omhelsde. Op dat moment moet het horloge zijn buitgemaakt.

Estelle zegt tegen De Telegraaf dat het uit is. „Wát een hel…”