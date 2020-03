Het botert al veel langer niet tussen Harry en William: “Harry wil erkenning”

William (37) en Harry (35) waren ooit onafscheidelijk. Zeker in de periode na het overlijden van hun moeder, prinses Diana, waren de twee Britse prinsen een grote steun voor elkaar. Maar de afgelopen jaren liep het mis. En dat is niet de schuld van Meghan Markle, zoals de Britse pers vaak schrijft.

Al langer botert het niet zo tussen de twee broers. Dat werd pas echt duidelijk tijdens een interview afgelopen oktober. “We bevinden ons zeker op verschillende paden,” zei Harry toen over de relatie met Harry. “We zien elkaar niet zo vaak als vroeger omdat we het allebei zo druk hebben, maar ik houd erg van hem. Als broers heb je goede en slechte dagen.”

Een nabije bron zegt daarover: “Toen Harry het interview gaf, denk ik niet dat iemand in het Paleis daarvan opkeek. De ene broer gaat koning worden, de andere niet. Hij moet daarom proberen uit te vogelen hoe dat leven er zal uitzien.” Een andere bron voegt eraan toe: “Het hielp ook niet dat William Harry nooit liet vergeten wie van hen koning zou worden.”

Harry is niet jaloers, maar wil wel erkenning, aldus de bronnen. “Harry heeft altijd gezocht naar tekens dat hij erbij hoort. Maar al snel kon hij alleen nog maar tekenen zien – hoe foutief ook – dat hij niet nodig was. Hij had zijn vaders advies moeten aannemen en in het leger moeten blijven. Het leger verlaten was de grootste fout die hij had kunnen maken.”

William vindt dat Harry te weinig respect heeft getoond voor de monarchie. Harry vindt dat zijn familie te weinig moeite heeft gedaan om Meghan te accepteren. Hoe koel de relatie momenteel is, bleek uit het afscheid van Harry en Meghan van het koninklijk huis vorige week. Kate negeerde het koppel en William en Harry meden elkaar.

“Ik ben er zeker van dat ze zich op een bepaald punt zullen verzoenen”, zegt een bron. “Maar op dit moment is het allemaal nog heel vers. Het zal veel tijd vragen om te herstellen. Ik zie op dit moment geen uitweg.”