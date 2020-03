Youp van ‘t Hek is aan de beterende hand

Youp van 't hek, die in het ziekenhuis ligt met een coronabesmetting, is aan de beterende hand. "Uit mijn ziekenhuisbed kan ik melden dat ik na een donkere periode op de weg terug ben", laat de 66-jarige cabaretier weten aan het AD. Hij bedankt mensen voor hun goede wensen.

Youp heeft veel respect voor het verzorgend personeel. "Ik leef mee met mijn vele medepatiënten, wens hen alle kracht en sterkte en maak mijn diepste buiging ooit voor alle mensen in de zorg. Ik heb hun betrokkenheid en keiharde werken met eigen ogen kunnen zien. Laten we met zijn allen duimen voor een goede afloop!" Donderdag maakte zijn management bekend dat de cabaretier in het ziekenhuis was opgenomen wegens een coronabesmetting. Van 't Hek tobt al enkele jaren met zijn gezondheid. In 2015 moest hij een hartoperatie ondergaan nadat hij een aantal keren onwel was geworden op het podium. In november vorig jaar gebeurde dat tijdens een show in het Oude Luxor in Rotterdam en werd hij in een ziekenhuis opgenomen.